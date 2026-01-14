Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов ответил, думали ли в «Динамо» о замене Подъяпольского после второго периода

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил, планировал ли штаб команды заменить вратаря Владислава Подъяпольского после второго периода игры со «Спартаком» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Пивчулин, Мансуров) – 12:20 (5x5)     0:2 Мальцев (Тодд, Рубцов) – 21:09 (5x5)     1:2 Швец-Роговой (Адамчук, Гусев) – 25:05 (5x5)     2:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 27:41 (5x3)     2:3 Ружичка (Тодд, Кин) – 34:25 (5x4)     3:3 Гусев (Дер-Аргучинцев, Ожиганов) – 47:04 (5x5)     3:4 Пивчулин (Мансуров, Беляев) – 48:36 (5x5)     3:5 Мансуров (Пивчулин) – 56:21 (5x5)    

– После второго периода мы видели, насколько тяжело Владислав Подъяпольский покидал лёд. В кадр даже попал его разговор с Артёмом Яцкевичем, который словно интересовался его самочувствием. По игре Владислава в третьем периоде сложилось полное ощущение, что он продолжал матч с микротравмой. Думали ли о замене после второго периода?
– Да, такой разговор был после второго периода. После консультаций мы решили оставить Влада.

– Почему вы не используете полную заявку на матч? Это такой подход из НХЛ, который проповедует тот же Игорь Ларионов, который прямо говорит, что 13-й форвард ему не нужен? Сегодня были эпизоды, когда ваши форварды получали травмы, и в теории тут мог бы помочь Егор Римашевский.
– Чтобы Егор был в заявке, он должен играть. В прошлом матче 13-м форвардом был Ансель Галимов, но у нас было шесть защитников. В этот раз решили выпустить семь защитников и 12 нападающих.

Вы знаете, тяжело во время игры куда-то вставлять седьмого защитника или 13-го форварда. Я тоже предпочитаю, чтобы 6+12, как в этой [НХЛ]. Но у нас тут такие правила. У тебя там должны быть молодые. Ну иногда получается заполнять все квадратики, иногда – нет, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

