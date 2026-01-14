Главный тренер московского «Динамо» — об усилении: думаю, руководство работает

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос об усилении команды.

– До дедлайна остаётся всё меньше времени: будет ли «Динамо» усиливаться? И если да, какие позиции хотите усилить?

– Если будет возможность, наверное, будем усиливаться. Защитник нужен. Центральный нападающий. Думаю, что руководство работает в этом направлении, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. Бело-голубые с 55 очками располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Запада.