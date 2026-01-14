ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026

Журналист Райан Кларк в статье на сайте ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026.

Нападающие:

Капризов — Малкин — Кучеров;

Панарин — Юров — Ничушкин;

Овечкин — Наместников — Марченко;

Барбашёв — Руслан Абросимов — А. Свечников;

Бучневич — Дорофеев.

Защитники:

Сергачёв — Проворов;

Гавриков — Зуб;

Задоров — Орлов;

Ян Кузнецов — Никишин.

Вратари: Василевский, Шестёркин, Сорокин.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.