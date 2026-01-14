Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026

ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026
Комментарии

Журналист Райан Кларк в статье на сайте ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026.

Нападающие:
Капризов — Малкин — Кучеров;
Панарин — Юров — Ничушкин;
Овечкин — Наместников — Марченко;
Барбашёв — Руслан Абросимов — А. Свечников;
Бучневич — Дорофеев.

Защитники:
Сергачёв — Проворов;
Гавриков — Зуб;
Задоров — Орлов;
Ян Кузнецов — Никишин.

Вратари: Василевский, Шестёркин, Сорокин.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.

Материалы по теме
Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова
Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android