Журналист Райан Кларк в статье на сайте ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026.
Нападающие:
Капризов — Малкин — Кучеров;
Панарин — Юров — Ничушкин;
Овечкин — Наместников — Марченко;
Барбашёв — Руслан Абросимов — А. Свечников;
Бучневич — Дорофеев.
Защитники:
Сергачёв — Проворов;
Гавриков — Зуб;
Задоров — Орлов;
Ян Кузнецов — Никишин.
Вратари: Василевский, Шестёркин, Сорокин.
19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.