Результаты матчей КХЛ на 14 января 2026 года

Сегодня, 14 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 14 января 2026 года:

«Автомобилист» – «Трактор» — 4:1;

«Металлург» – «Сочи» — 9:0;

«Торпедо» – «Локомотив» — 3:0;

«Шанхайские Драконы» – СКА — 2:5;

«Динамо» М – «Спартак» — 3:5.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 72 очка после 44 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.