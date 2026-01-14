Результаты матчей ВХЛ на 14 января 2026 года

Сегодня, 14 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 января 2026 года:

ХК «Норильск» – «Рязань-ВДВ» — 3:4 ОТ;

«Омские Крылья» – «Челмет» — 4:5 Б;

«Зауралье» – «Магнитка» — 1:0 Б.

«Рубин» – «Южный Урал» — 6:1;

ХК «Тамбов» – «Молот» — 3:0;

«Ростов» – «Олимпия» — 0:1 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).