Результаты матчей МХЛ на 14 января 2026 года

Сегодня, 14 января, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 января 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Локо-76» — 4:3;

МХК «Молот» – «Ладья» — 1:2 ОТ;

«Ирбис» – «Стальные Лисы» — 3:2 ОТ;

«Реактор» – «АКМ Новомосковск» — 6:1;

«Алмаз» – «АКМ-Юниор» — 2:1;

МХК «Спартак MAX» – «Тайфун» — 5:3;

МХК «Атлант» – «Динамо-Шинник» — 1:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 60 очков после 39 матчей.