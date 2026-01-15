Сикьюра дрался с Морозовым, Комтуа сдерживал арбитр. Яркие кадры победы «Спартака»
14 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
В составе московского «Динамо» шайбы забросили Артём Швец-Роговой, Джордан Уил, Никита Гусев. У «Спартака» голы на свой счёт записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров.
«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне.
