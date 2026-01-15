Скидки
Карбери: именно такие мелочи позволяют Фрэнку играть в звене с Овечкиным и Строумом

Карбери: именно такие мелочи позволяют Фрэнку играть в звене с Овечкиным и Строумом
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о нападающем Этене Фрэнке после матча с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). В этой встрече он оформил дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон – 08:14 (sh)     0:2 Галлахер (Дано, Болдюк) – 27:40     1:2 Фрэнк (Рой, Сандин) – 45:06     2:2 Фрэнк (Сандин, Бовиллье) – 58:06     3:2 Макмайкл (Строум, Сандин) – 64:21    

«То, что отличает его от обычных игроков НХЛ, — это скорость и умение бросать по воротам и забивать. Но всё остальное — это то, над чем он работал неустанно, чтобы заслуживать место в составе каждый вечер. Он может быть надёжным. Может уверенно играть с шайбой. Может выигрывать борьбу у бортов. Может читать игру и постоянно проверять ситуацию через плечо. Над всеми этими вещами он трудился без остановки.

И каждый день он работает с Кенни, просит разбирать видео и постоянно стремится становиться лучше. Тот Итен Фрэнк двухлетней давности, который иногда испытывал трудности с мелочами в игре НХЛ, сейчас для меня просто незаметен в негативном смысле. Игра у бортов? Всё идеально, он полностью сконцентрирован. Действия в оборонительной зоне? Тоже безупречно, он в полном порядке. Все эти детали — умение справляться с давлением, с мощным защитником, который летит на тебя — теперь он сам идёт в контакт. Именно такие незаметные мелочи и позволяют ему играть в первом звене со Струмом и Овечкиным», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В следующем матче команда встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

