«Нью-Джерси» обыграл в овертайме «Сиэтл», Грицюк и Дадонов без очков
В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Гласс (Хэмилтон) – 00:54 1:1 Ларссон (Макканн, Данн) – 08:55 2:1 Хишир (Хьюз, Хьюз) – 23:33 (pp) 2:2 Макканн (Данн, Эберле) – 25:06 (pp) 3:2 Хишир (Хьюз, Хьюз) – 63:42
Российские нападающие «Дэвилз» Арсений Грицюк и Евгений Дадонов очков не набрали.
Авторами голов «Сиэтла» стали Адам Ларссон и Джаред Макканн. За «Нью-Джерси» отличились Коди Гласс и Нико Хишир (дубль, включая победный гол в овертайме).
