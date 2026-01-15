«Нью-Джерси» обыграл в овертайме «Сиэтл», Грицюк и Дадонов без очков

В ночь с 14 на 15 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российские нападающие «Дэвилз» Арсений Грицюк и Евгений Дадонов очков не набрали.

Авторами голов «Сиэтла» стали Адам Ларссон и Джаред Макканн. За «Нью-Джерси» отличились Коди Гласс и Нико Хишир (дубль, включая победный гол в овертайме).