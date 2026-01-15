Скидки
Баффало Сэйбрз — Филадельфия Флайерз, результат матча 15 января 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Баффало» нанёс «Филадельфии» четвёртое поражение подряд, Мичков и Гребёнкин без очков
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Далин (Доун, Томпсон) – 09:30 (pp)     2:0 Самуэльссон (Эстлунд, Доун) – 15:13     3:0 Куинн (Маклауд, Бенсон) – 24:22     3:1 Типпетт (Кейтс) – 30:28     4:1 Далин (Норрис, Томпсон) – 33:51 (pp)     4:2 Зеграс (Конечны, Типпетт) – 47:37 (pp)     5:2 Маклауд (Так) – 59:20 (sh)    

Российские нападающие «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин очков не набрали.

За «Баффало» забивали Расмус Далин (дубль), Маттиас Самуэльссон, Джек Куинн и Райан Маклауд в пустые ворота. Авторами голов гостей стали Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс.

«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение в регулярном сезоне подряд.

