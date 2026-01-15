«Баффало» нанёс «Филадельфии» четвёртое поражение подряд, Мичков и Гребёнкин без очков

В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российские нападающие «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин очков не набрали.

За «Баффало» забивали Расмус Далин (дубль), Маттиас Самуэльссон, Джек Куинн и Райан Маклауд в пустые ворота. Авторами голов гостей стали Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс.

«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение в регулярном сезоне подряд.