«Баффало» нанёс «Филадельфии» четвёртое поражение подряд, Мичков и Гребёнкин без очков
В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Далин (Доун, Томпсон) – 09:30 (pp) 2:0 Самуэльссон (Эстлунд, Доун) – 15:13 3:0 Куинн (Маклауд, Бенсон) – 24:22 3:1 Типпетт (Кейтс) – 30:28 4:1 Далин (Норрис, Томпсон) – 33:51 (pp) 4:2 Зеграс (Конечны, Типпетт) – 47:37 (pp) 5:2 Маклауд (Так) – 59:20 (sh)
Российские нападающие «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин очков не набрали.
За «Баффало» забивали Расмус Далин (дубль), Маттиас Самуэльссон, Джек Куинн и Райан Маклауд в пустые ворота. Авторами голов гостей стали Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс.
«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение в регулярном сезоне подряд.
