Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Оттавы» в игре с 12 голами

В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Гейб Перро (дубль), Ноа Лаба и Алекси Лафреньер.

У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Ник Дженсен (1+1), Брэди Ткачук (1+3), Дилан Козенс (1+2), Джейк Сандерсон (1+1), Тома Шабо, Дэвид Перрон (1+1) и Тим Штюцле.

