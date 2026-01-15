Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз, результат матча 15 января 2026, счет 4:8, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Оттавы» в игре с 12 голами
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 8
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Козенс, Ткачук) – 02:18 (pp)     0:2 Дженсен (Грейг, Козенс) – 04:53     0:3 Ткачук (Грейг, Дженсен) – 15:01     0:4 Козенс (Грейг, Ткачук) – 19:54     0:5 Сандерсон (Зуб, Казинс) – 25:57     0:6 Шабо (Казинс, Перрон) – 32:23     1:6 Перро (Миллер, Зибанеджад) – 38:55     2:6 Перро (Зибанеджад, Миллер) – 45:26     2:7 Перрон – 48:20     3:7 Лаба (Лафреньер, Морроу) – 50:44 (pp)     4:7 Лафреньер (Панарин, Суси) – 55:58     4:8 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 59:11    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Гейб Перро (дубль), Ноа Лаба и Алекси Лафреньер.

У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Ник Дженсен (1+1), Брэди Ткачук (1+3), Дилан Козенс (1+2), Джейк Сандерсон (1+1), Тома Шабо, Дэвид Перрон (1+1) и Тим Штюцле.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

