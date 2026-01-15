Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Оттавы» в игре с 12 голами
В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 8
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Козенс, Ткачук) – 02:18 (pp) 0:2 Дженсен (Грейг, Козенс) – 04:53 0:3 Ткачук (Грейг, Дженсен) – 15:01 0:4 Козенс (Грейг, Ткачук) – 19:54 0:5 Сандерсон (Зуб, Казинс) – 25:57 0:6 Шабо (Казинс, Перрон) – 32:23 1:6 Перро (Миллер, Зибанеджад) – 38:55 2:6 Перро (Зибанеджад, Миллер) – 45:26 2:7 Перрон – 48:20 3:7 Лаба (Лафреньер, Морроу) – 50:44 (pp) 4:7 Лафреньер (Панарин, Суси) – 55:58 4:8 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 59:11
Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Гейб Перро (дубль), Ноа Лаба и Алекси Лафреньер.
У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Ник Дженсен (1+1), Брэди Ткачук (1+3), Дилан Козенс (1+2), Джейк Сандерсон (1+1), Тома Шабо, Дэвид Перрон (1+1) и Тим Штюцле.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
