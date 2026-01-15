Скидки
«Рейнджерс» проиграли 17 из 22 домашних матчей в текущем сезоне — больше всех в НХЛ

Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 17-е поражение в 22 домашних матчах регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. В ночь с 14 на 15 января мск ньюйоркцы уступили на своём льду «Оттаве Сенаторз» со счётом 4:8. 13 из этих поражений состоялись в основное время, ещё четыре — в овертайме или серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 8
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Козенс, Ткачук) – 02:18 (pp)     0:2 Дженсен (Грейг, Козенс) – 04:53     0:3 Ткачук (Грейг, Дженсен) – 15:01     0:4 Козенс (Грейг, Ткачук) – 19:54     0:5 Сандерсон (Зуб, Казинс) – 25:57     0:6 Шабо (Казинс, Перрон) – 32:23     1:6 Перро (Миллер, Зибанеджад) – 38:55     2:6 Перро (Зибанеджад, Миллер) – 45:26     2:7 Перрон – 48:20     3:7 Лаба (Лафреньер, Морроу) – 50:44 (pp)     4:7 Лафреньер (Панарин, Суси) – 55:58     4:8 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 59:11    

По количеству домашних поражений «Рейнджерс» являются худшим клубом НХЛ — среди остальных команд в обеих конференциях максимальным показателем являются 15 проигранных дома матчей.

В Восточной конференции ньюйоркцы являются безоговорочным аутсайдером по количеству очков, набранных на своём льду — 14 в 22 матчах, у остальных клубов Востока не менее 24 очков. На Западе меньше набрал только сыгравший меньше матчей дома «Ванкувер Кэнакс» — 11 очков в 19 домашних встречах.

