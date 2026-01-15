«Рейнджерс» проиграли 17 из 22 домашних матчей в текущем сезоне — больше всех в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 17-е поражение в 22 домашних матчах регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. В ночь с 14 на 15 января мск ньюйоркцы уступили на своём льду «Оттаве Сенаторз» со счётом 4:8. 13 из этих поражений состоялись в основное время, ещё четыре — в овертайме или серии буллитов.
По количеству домашних поражений «Рейнджерс» являются худшим клубом НХЛ — среди остальных команд в обеих конференциях максимальным показателем являются 15 проигранных дома матчей.
В Восточной конференции ньюйоркцы являются безоговорочным аутсайдером по количеству очков, набранных на своём льду — 14 в 22 матчах, у остальных клубов Востока не менее 24 очков. На Западе меньше набрал только сыгравший меньше матчей дома «Ванкувер Кэнакс» — 11 очков в 19 домашних встречах.
Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
