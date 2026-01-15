«Адмирал» расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Напомним, в декабре клуб покинул главный тренер Леонид Тамбиев. Оба специалиста были отстранены от работы с командой из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала» назначен Ильнур Гизатуллин.

Владивостокский клуб в текущем сезоне провёл 43 матча и на данный момент набрал лишь 34 очка, расположившись на последнем месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков.