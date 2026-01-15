Скидки
«Адмирал» расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой

«Адмирал» расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой
Комментарии

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Напомним, в декабре клуб покинул главный тренер Леонид Тамбиев. Оба специалиста были отстранены от работы с командой из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала» назначен Ильнур Гизатуллин.

Владивостокский клуб в текущем сезоне провёл 43 матча и на данный момент набрал лишь 34 очка, расположившись на последнем месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков.

