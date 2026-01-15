«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и одержал пятую победу подряд, Кузьменко отдал передачу

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На 24-й минуте счёт открыл форвард «Вегаса» Брэйден Боуман с передач Джека Айкела и Ши Теодора. На 47-й минуте «Кингз» сравняли счёт благодаря голу Кевина Фиалы, которому ассистировали Алекс Тюркотт и Андрей Кузьменко. На 53-й минуте большинство реализовал Митчелл Марнер с передач Марка Стоуна и Джека Айкела. На 59-й минуте при игре с пустыми воротами счёт сравнял Брандт Кларк. В овертайме победу одержали гости благодаря голу капитана Марка Стоуна на 25-й секунде.

«Вегас» одержал пятую победу подряд. «Лос-Анджелес» уступил во втором матче кряду.