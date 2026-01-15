Скидки
Результаты матчей НХЛ на 15 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 15 января 2026 года
В ночь на 15 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 15 января 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Сиэтл Кракен» — 3:2 ОТ;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Оттава Сенаторз» — 4:8;
«Баффало Сэйбрз» – «Филадельфия Флайерз» — 5:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 45 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 61 очко после 45 встреч.

