Расписание матчей КХЛ на 15 января 2026 года

Сегодня, 15 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 15 января 2026 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Ак Барс»;

16:30. «Авангард» – ЦСКА;

17:00. «Барыс» – «Нефтехимик»;

18:00. «Лада» – «Салават Юлаев»;

19:30. «Северсталь» – «Динамо» Мн.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 72 очка после 44 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.