Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 15 января 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 15 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 15 января, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 января 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Кристалл»;
17:30. «Ижсталь» – «Динамо-Алтай»;
18:30. «Звезда» – «Химик».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ на 12 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android