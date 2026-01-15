Расписание матчей ВХЛ на 15 января 2026 года

Сегодня, 15 января, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 января 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Кристалл»;

17:30. «Ижсталь» – «Динамо-Алтай»;

18:30. «Звезда» – «Химик».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.