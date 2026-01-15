Расписание матчей МХЛ на 15 января 2026 года

Сегодня, 15 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 января 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Локо-76»;

16:30. МХК «Молот» – «Ладья»;

18:30. «Локо» – «Амурские Тигры»;

18:30. «Ирбис» – «Стальные Лисы»;

18:30. «Спутник» – «Красная Машина-Юниор»;

18:30. «Чайка» – «Толпар».

19:00. МХК «Крылья Советов» – «Сахалинские Акулы»;

18:30. «Академия Михайлова» – «Капитан".

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 60 очков после 39 матчей.