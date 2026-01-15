«Сибирь» утвердила Ярослава Люзенкова главным тренером команды, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«На заседании попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утверждён в должности главного тренера команды. Ярослав Люзенков исполнял обязанности главного тренера команды с 14 ноября. При нём «Сибирь» одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф», — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 46 матчах.