Майк Салливан высказался о пятиматчевой серии поражений «Нью-Йорк Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о пятиматчевой серии поражений, в которой команда пропустила 30 шайб. «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 17-е поражение в 22 домашних матчах регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. В ночь с 14 на 15 января мск ньюйоркцы уступили на своём льду «Оттаве Сенаторз» со счётом 4:8.

«Послушайте, мы пережили целую бурю эмоций. Было много гнева. Мы прошли через весь спектр эмоций, пытаясь исправить ситуацию и направить её в правильное русло. Мы будем продолжать пытаться решить эту проблему. Простых ответов нет. Мы должны усердно работать вместе. Должны оставаться вместе и сражаться вместе. И именно это мы и будем делать», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

