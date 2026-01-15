Скидки
Хоккей

«Обмен из ЦСКА дал пинок под зад». Окулов — о мотивации после перехода в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов заявил, что обмен из ЦСКА в омский клуб дал ему дополнительную мотивацию.

– Думаю, тут две мотивации. Когда ты выигрываешь, то получаешь такие ощущения, которые хочется повторять и повторять. Если же брать личный фактор как игрока, то я хочу продолжать оставаться на высоком уровне, набирать очки и забивать голы, играть в топовых командах, наконец, держаться на уровне хорошей зарплаты. Это тоже обычная человеческая мотивация. Для меня неинтересно, грубо говоря, расслабить булки и спокойно доигрывать ради удовольствия, зарабатывая свою копеечку. Быть лучше себя вчерашнего и держать свой уровень – вот это и есть главная мотивация.

– Переход в другую команду дал импульс в этом смысле?
– Конечно, это даёт пинок под зад. Тебе дают прямо понять, что ты плохо играешь на сегодняшний день и если так будет продолжаться, то покатишься всё ниже и ниже. Психологический импульс такие вещи даёт однозначно, так что, может, и хорошо, что всё именно так произошло в моей жизни. Вовремя меня вернули в колею, напомнили, что доказывать свой уровень нужно постоянно, — цитирует Окулова официальный сайт КХЛ.

