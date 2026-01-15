Брэди Ткачук уступил лишь Алексею Яшину по скорости достижения 200 голов за «Оттаву»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Этот гол стал для американского форварда 200-м в 538 матчах за «Оттаву».

Ткачук занял второе место в клубной истории «Оттавы» по скорости достижения 200 голов. Третье место занимает Джейсон Спецца, забивший 200 голов за 549 матчей. Лидером клуба по этому показателю является российский нападающий Алексей Яшин, забросивший 200 шайб за 471 матч.

Всю карьеру в НХЛ Брэди Ткачук проводит за «Оттаву». В 538 матчах форвард забросил 200 шайб и отдал 229 результативных передач. В текущем сезоне на счету Ткачука 25 (9+16) очков в 26 матчах.