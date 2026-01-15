«Даёт свои плоды, с этим спорить невозможно». Окулов о стиле игры «Авангарда» при Ги Буше

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о стиле игры команды под руководством главного тренера Ги Буше и заявил, что методика работы канадского специалиста даёт свои плоды.

– «Авангард» часто критикуют за прямолинейность, но у клуба четвёртая по результативности атака в КХЛ. Но, может, есть такой момент, что где-то не хватает креатива?

– Тут надо понимать, какой стиль у команды. Ги Буше не против, чтобы мы держали шайбу, чтобы мы входили в зону через пас, но это всё должно быть в тайминг, всё должно быть правильно, без потерь на синей линии. Может, со стороны это выглядит упрощённо на фоне той же «Северстали», того же «Металлурга», где держат шайбу до последнего, пока не потеряют. Но мы верим в то, что делаем, и статистика показывает, что у нас одна из лучших атак в КХЛ, лучшее большинство. Значит, это даёт свои плоды, с этим спорить невозможно.

И есть вещи, которые я начал делать, когда Ги пришёл в команду. Они не относятся к креативу, но, делая их, я начал набирать очки. И почему, если это работает, я должен перестать? Креатив должен быть уместен, тут тонкая грань. И если мы посмотрим на больших игроков, то ребята тоже не делают глупых вещей, никто там не будет держать шайбу ради того, чтобы держать, потому что хоккей стал быстрее, соперники стали намного лучше разбирать друг друга тактически, и не так много свободного пространства для контроля шайбы создаётся на сегодняшний день в нашей игре, — цитирует Окулова официальный сайт КХЛ.