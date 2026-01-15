Скидки
Сопин — о дедлайне: все усилия «Авангарда» будут направлены на укрепление линии нападения

Сопин — о дедлайне: все усилия «Авангарда» будут направлены на укрепление линии нападения
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном усилении состава омской команды перед дедлайном в КХЛ. Дедлайн в КХЛ в сезоне-2025/2026 установлен на 25 января.

— Насколько активно «Авангард» планирует работать перед дедлайном в КХЛ?
— Активно работать точно будем. Надеемся, что задумки и замыслы сработают. В принципе, нам не нужно глобальную закупочную кампанию разводить, как мне видится, нам не хватает одного нападающего, так что все наши усилия будут направлены на укрепление линии нападения.

— Это с учётом травмы Александра Волкова?
— Эта травма добавила нам головной боли. Усилиться нападающим мы планировали ещё до травмы Саши. С его повреждением это стало просто ещё более актуально, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
Эксклюзив
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
