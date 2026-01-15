Форвард «Шанхая» Рендулич: осталось меньше трёх месяцев до плей-офф, нам тяжело

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о поражении в матче с принципиальным соперником СКА (2:5).

«Сегодня сложно что-то говорить, мы снова нормально отыграли первый период, выложились как могли. Начали очень хорошие смены во втором периоде, но всё равно начали его упускать, потому что СКА буквально напирал на нас в нашей зоне. У нас были очень хорошие моменты у ворот соперника, которые опять не реализованы.

Понимаете, осталось меньше чем три месяца до плей-офф, такие деструктивные игры нас вгоняют в плохое состояние, и мы просто молчим в раздевалке, тяжело», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.