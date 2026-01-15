Генменеджер «Авангарда» рассказал, когда Александр Волков может вернуться на лёд

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, когда травмированный нападающий Александр Волков может вернуться на лёд.

— Можно говорить, что Волков в регулярке точно не сыграет?

— Я всё-таки надеюсь, что за неделю-две до старта плей-офф он восстановится и перед плей-офф сыграет.

— Как я понял, у него будет консервативное лечение. Оно будет проходить в Омске?

— Скорее всего, комбинированный вариант. Он будет восстанавливаться в лучших клиниках, какие есть в России. Но большую часть в Омске, под присмотром наших врачей. Я всё-таки считаю, что у нас шикарная медицинская база, одна из лучших в лиге.

— Означает ли внесение Волкова в долгосрочный список травмированных, что какие-то деньги высвободятся под потолком зарплат?

— Нет, такое возможно, только если вносить в список травмированных до конца сезона, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.