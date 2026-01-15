Скидки
Генменеджер «Авангарда» рассказал, когда Александр Волков может вернуться на лёд

Генменеджер «Авангарда» рассказал, когда Александр Волков может вернуться на лёд
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, когда травмированный нападающий Александр Волков может вернуться на лёд.

— Можно говорить, что Волков в регулярке точно не сыграет?
— Я всё-таки надеюсь, что за неделю-две до старта плей-офф он восстановится и перед плей-офф сыграет.

— Как я понял, у него будет консервативное лечение. Оно будет проходить в Омске?
— Скорее всего, комбинированный вариант. Он будет восстанавливаться в лучших клиниках, какие есть в России. Но большую часть в Омске, под присмотром наших врачей. Я всё-таки считаю, что у нас шикарная медицинская база, одна из лучших в лиге.

— Означает ли внесение Волкова в долгосрочный список травмированных, что какие-то деньги высвободятся под потолком зарплат?
— Нет, такое возможно, только если вносить в список травмированных до конца сезона, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.

