Рендулич высказался о перепалке игроков «Шанхая» в раздевалке после поражения от СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич прокомментировал перепалку в раздевалке между игроками китайской команды после поражения от СКА (2:5). На повышенных тонах между собой поговорили форвард Илья Каблуков и защитник Адам Кленденинг.

— Только что была перепалка между Каблуковым и Кленденингом.

— Да, это случилось прямо во время нашего с тобой диалога. Все игроки на эмоциях, характеры имеют место быть. Пусть лучше будут такие эмоции, чем просто переодеваться, держать их в себе и ехать домой. Мы скинем негатив, будет лучше. Кстати, я так и не понял, что там произошло и почему, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.