Генменеджер «Авангарда»: мы близки в вопросе продления контрактов с Потуральски и Лажуа

Генменеджер «Авангарда»: мы близки в вопросе продления контрактов с Потуральски и Лажуа
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что клуб близок к продлению контрактов с форвардом Эндрю Потуральски и защитником Максом Лажуа.

— Сейчас клубы КХЛ продлевают контракты со своими лидерами – Радулов в «Локомотиве», Энас в Минске. Ждать ли чего-то подобного от «Авангарда» в отношении тех же Потуральски, Лажуа?
— Тут тоже есть определённые моменты с потолком, если люди видят, что есть место под потолком, они могут добавить контракт в этом сезоне, чтобы снизить зарплатную часть в следующих. Мы в позитивном диалоге со всеми своими лидерами, у кого кончаются контракты. Думаю, после дедлайна начнём потихоньку объявлять о продлении соглашений.

— В целом вас устраивает, как показывают себя Потуральски и Лажуа в первый год в КХЛ?
— Да, это качественные и сильные легионеры, отличные хоккеисты, мы близки с ними в вопросе продления контрактов, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
Эксклюзив
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
