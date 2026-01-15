В «Авангарде» объявили бригаду голкиперов, с которой клуб войдёт в плей-офф КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что команда рассчитывает на вратарский дуэт Никиты Серебрякова и Андрея Мишурова.

— Можете официально заявить, что «Авангард» идёт в плей-офф с дуэтом Серебряков – Мишуров?

— Да.

— В «Омских Крыльях» много и хорошо играет опытный голкипер Евгений Ярославлев. Есть ли мысли сделать его контракт двусторонним?

— Да, мы обязательно Евгения переподпишем. Он будет наш помощник после дедлайна. Всякое бывает в хоккее, с двумя вратарями идти в плей-офф рискованно, особенно после дедлайна, когда не останется возможности для манёвров, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.