В «Авангарде» объявили бригаду голкиперов, с которой клуб войдёт в плей-офф КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что команда рассчитывает на вратарский дуэт Никиты Серебрякова и Андрея Мишурова.

— Можете официально заявить, что «Авангард» идёт в плей-офф с дуэтом Серебряков – Мишуров?
— Да.

— В «Омских Крыльях» много и хорошо играет опытный голкипер Евгений Ярославлев. Есть ли мысли сделать его контракт двусторонним?
— Да, мы обязательно Евгения переподпишем. Он будет наш помощник после дедлайна. Всякое бывает в хоккее, с двумя вратарями идти в плей-офф рискованно, особенно после дедлайна, когда не останется возможности для манёвров, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
