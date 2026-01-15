Форвард «Шанхая» о поражении от СКА: у соперника крутые игроки, они выехали на мастерстве
Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич заявил, что мастеровитые игроки СКА решили исход матча в свою пользу. Китайский клуб уступил санкт-петербургскому клубу со счётом 2:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 00:17 (5x5) 1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5) 2:1 Меркли (Райлли) – 29:37 (5x5) 2:2 Савиков (Бландизи) – 30:55 (5x5) 2:3 Голдобин (Плотников, Локтионов) – 36:54 (5x5) 2:4 Плотников (Зыков, Воробьёв) – 49:42 (5x4) 2:5 Лайпсик (Голдобин) – 59:07 (5x4)
— Для тебя важно выигрывать именно у СКА?
— Да мне вообще всё равно, с кем мы играем, нам нужны очки как воздух, и какая разница, где их добывать. Пусть болельщики подогревают интерес, наша работа нормально играть. Да, у СКА есть крутые игроки, да, сегодня они нас взяли мастерством именно во втором периоде. В третьем мы просто потеряли горизонт, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
