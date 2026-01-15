Каблуков назвал ключевой момент, приведший к поражению «Шанхайских Драконов» от СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков заявил, что игра в большинстве стала решающим фактором в матче со СКА (2:5). Китайский клуб не смог реализовать большинство, а СКА забил два гола в численном преимуществе.

«Сегодня всё очень просто по выводам – есть такой нюанс игры, когда матч идёт до следующей заброшенной шайбы. Мы, как всегда за последнее время, не забили в большинстве, а вот СКА принимали решения забивать быстрее. Именно их шайба в большинстве, видимо, подкосила нас, игра вообще перевернулась и пошла на новый лад, — сказал Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.