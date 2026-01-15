Алексей Сопин рассказал, зачем «Авангард» усилил штаб Буше экс-тренером «Трактора»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, зачем клуб усилил штаб бывшим тренером «Трактора» Рафаэлем Рише.

— Почему решили усилить и без того сформированный тренерский штаб Рафаэлем Рише?

— По нему были отличные отзывы от хоккеистов, от специалистов. Он великолепный тактик, много полезной работы делал в «Тракторе». Был шанс, что он у нас окажется летом, но он совершил мужской поступок, оставшись с Бенуа Гру. А когда Гру уже уехал из «Трактора», то Рафаэль позвонил и спросил, в силе ли летнее предложение. Мы с удовольствием подписали специалиста такого уровня.

— Александр Свитов возвращается в конце января и возвращается работать на скамейку?

— Да, Александра Николаевича ждём в конце месяца, а по поводу его роли – это будет решение Ги Буше. Думаю, в ближайшее время обсудим этот вопрос, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.