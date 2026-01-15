«Разберёмся, оставьте как есть». Форвард «Шанхая» — о перепалке с партнёром по команде

Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков прокомментировал свою перепалку с партнёром по команде Адамом Кленденингом в раздевалке после поражения от СКА (2:5).

— К дворовым удалениям добавились полностью проигранные вбрасывания.

— Пока что да, мы их очень мало выигрываем, это нужно нагонять, натренировывать. Но отмечу процент блокированных бросков и то, как самоотверженно ребята ложатся под шайбы. Если тебе всё равно на свою команду и исход матча, то такого не будет. Сегодня кто только ни валялся перед нашим голкипером, чтобы спасти ворота.

— Нет ощущения, что проиграли не СКА, а Голдобину, Плотникову, Лайпсику?

— Не скажу так, у нас тоже есть свои звёзды. Я грешу на большинство, мы его не реализуем. Вот где загвоздка.

— Почему разругались с Адамом в раздевалке?

— Пусть это будет личным.

— Бытует мнение, что он не дал журналисту интервью и ты вступился.

— Оставим как есть, пусть будет такой эпизод. Разберёмся, — сказал Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.