«Разберёмся, оставьте как есть». Форвард «Шанхая» — о перепалке с партнёром по команде

Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков прокомментировал свою перепалку с партнёром по команде Адамом Кленденингом в раздевалке после поражения от СКА (2:5).
— К дворовым удалениям добавились полностью проигранные вбрасывания.
— Пока что да, мы их очень мало выигрываем, это нужно нагонять, натренировывать. Но отмечу процент блокированных бросков и то, как самоотверженно ребята ложатся под шайбы. Если тебе всё равно на свою команду и исход матча, то такого не будет. Сегодня кто только ни валялся перед нашим голкипером, чтобы спасти ворота.
— Нет ощущения, что проиграли не СКА, а Голдобину, Плотникову, Лайпсику?
— Не скажу так, у нас тоже есть свои звёзды. Я грешу на большинство, мы его не реализуем. Вот где загвоздка.
— Почему разругались с Адамом в раздевалке?
— Пусть это будет личным.
— Бытует мнение, что он не дал журналисту интервью и ты вступился.
— Оставим как есть, пусть будет такой эпизод. Разберёмся, — сказал Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
