«Разберёмся, оставьте как есть». Форвард «Шанхая» — о перепалке с партнёром по команде

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков прокомментировал свою перепалку с партнёром по команде Адамом Кленденингом в раздевалке после поражения от СКА (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли) – 29:37 (5x5)     2:2 Савиков (Бландизи) – 30:55 (5x5)     2:3 Голдобин (Плотников, Локтионов) – 36:54 (5x5)     2:4 Плотников (Зыков, Воробьёв) – 49:42 (5x4)     2:5 Лайпсик (Голдобин) – 59:07 (5x4)    

— К дворовым удалениям добавились полностью проигранные вбрасывания.
— Пока что да, мы их очень мало выигрываем, это нужно нагонять, натренировывать. Но отмечу процент блокированных бросков и то, как самоотверженно ребята ложатся под шайбы. Если тебе всё равно на свою команду и исход матча, то такого не будет. Сегодня кто только ни валялся перед нашим голкипером, чтобы спасти ворота.

— Нет ощущения, что проиграли не СКА, а Голдобину, Плотникову, Лайпсику?
— Не скажу так, у нас тоже есть свои звёзды. Я грешу на большинство, мы его не реализуем. Вот где загвоздка.

— Почему разругались с Адамом в раздевалке?
— Пусть это будет личным.

— Бытует мнение, что он не дал журналисту интервью и ты вступился.
— Оставим как есть, пусть будет такой эпизод. Разберёмся, — сказал Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Новости. Хоккей
