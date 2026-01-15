Сопин — о Рашевском: ему действительно достаточно тяжело. Он понимал ожидания от него

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о тяжёлой адаптации в команде нападающего Дмитрия Рашевского.

— За Дмитрия Рашевского «Авангард» поборолся летом, вы рассчитывали на него как на снайпера, но в этой роли у него идёт тяжеловато. Почему так?

— Ему действительно достаточно тяжело. Ещё летом он понимал, что от него большие ожидания, к нему будет пристальное внимание. Это давило на него в начале, затем он выдал хороший отрезок, сейчас снова немного сник. Но он хорош в других ролях, он полезен для команды. Если не ошибаюсь, то он сейчас лидер «Авангарда» по очкам, набранным в равных составах. Возможно, тренерский штаб ищет в нём новые качества, хочет сделать из него универсального хоккеиста. Плюс он довольно молодой человек, переехавший в новый город, психологически ему непросто. Мы все его поддерживаем, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.