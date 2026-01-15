Скидки
Главная Хоккей Новости

Сопин прокомментировал громкое заявление Разина в адрес «Авангарда» и потолка зарплат

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о том, что омский клуб нарушает потолок зарплат.

— Андрей Разин недавно на пресс-конференции намекнул, что «Авангард» нарушает потолок зарплат. Что вы думаете по этому поводу?
— Да что тут сказать. Бывает, что игроки и тренеры разгорячены после игры, к тому же «Авангард» — «Металлург» – принципиальное противостояние. Плюс после прошлой игры Ги уколол «Металлург», сейчас Разин попытался уколоть нас. Мы никак не реагируем, это просто слова, сказанные на эмоциях после победы команды в важном матче. Хороший повод для нашей службы маркетинга – лучшей в КХЛ – придумать что-то креативное к нашему следующему матчу в феврале, – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
