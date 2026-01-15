Скидки
Амур — Ак Барс, результат матча 15 января 2026, счет 3:5, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» нанёс «Амуру» пятое поражение подряд, Барабанов оформил дубль
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Сафонов, Марченко) – 01:11 (5x5)     1:1 Филатьев (Гиздатуллин, Евсеев) – 18:51 (5x5)     1:2 Терехов (Миллер) – 37:06 (5x5)     1:3 Миллер – 39:05 (5x5)     2:3 Дыбленко – 45:21 (5x5)     3:3 Рыков (Бродхёрст, Гальченюк) – 47:33 (5x4)     3:4 Барабанов (Сафонов, Лучевников) – 51:51 (5x5)     3:5 Карпухин (Фальковский, Барабанов) – 57:57 (5x4)    

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передачи Ильи Сафонова. «Амур» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Александра Филатьева, которому ассистировали Артур Гиздатуллин и Никита Евсеев. В концовке второго периода казанцы забросили две шайбы подряд — отличились Семён Терехов и Митчелл Миллер. На 46-й минуте отставание в счёте сократил Ярослав Дыбленко. Через пару минут Егор Рыков сравнял счёт. На 52-й минуте Барабанов оформил дубль и принёс «Ак Барсу» победу. На 58-й минуте Илья Карпухин забросил пятую шайбу казанцев.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.

