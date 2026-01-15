«Питтсбург» подписал однодневный контракт с ребёнком-инвалидом

«Питтсбург Пингвинз» подписал однодневный контракт с ребёнком-инвалидом Майером Галлантом. Эта особая традиция, когда дети на один день становятся игроками «Пингвинз», существует уже семь лет. Для 10-летнего Майера, преданного фаната «Пингвинз», этот день стал исполнением мечты.

Утром Майер позавтракал с командой, а после ребёнок подписал официальный контракт с клубом в присутствии генерального менеджера «Пингвинз» Кайла Дубаса. Майер присоединился к команде на льду после окончания тренировки для группового фото, а затем отправился в раздевалку, чтобы пообщаться с хоккеистами, когда они уходили со льда.