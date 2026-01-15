Нападающий Егор Чезганов возвратился в «Спартак» из аренды в «Шанхайских Драконах»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Егор Чезганов возвратился в «Спартак». Клубы договорились завершить договор аренды хоккеиста.

В текущем сезоне 23-летний белорусский хоккеист провёл за «Шанхайских Драконов» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-2». Всего в Континентальной хоккейной лиге Чезганов провёл 35 матчей, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Нападающий выступал в КХЛ за «Шанхайских Драконов», «Спартак» и «Северсталь». На данный момент китайский клуб расположился на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.