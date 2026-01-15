Скидки
Хоккей

Жерар Галлан провёл восемь дней в российской больнице из-за повышенного давления

Бывший главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он покинул китайский клуб.

«После консультации с врачами команды я принял решение уйти с поста главного тренера и вернуться домой. После восьми дней, проведённых в больнице в России, и почти месяца плохого самочувствия сейчас я чувствую себя лучше.

Надеюсь, я двигаюсь в правильном направлении, потому что чувствую себя хорошо. Я принимаю лекарства, которые мне прописали в России. У меня немного повысилось давление, чего раньше никогда не случалось.

Я никогда раньше не болел. С тех пор как я вернулся домой, чувствую себя прекрасно, ко мне вернулся аппетит», — приводит слова Галлана The Athletic.

