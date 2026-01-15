Ги Буше: ЦСКА — серьёзный противник, который последний месяц играет в режиме плей-офф
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об изменениях в составе в преддверии встречи с ЦСКА в Омске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)
«С Мартыновым всё в порядке, но сегодня нам понадобятся семь защитников и более габаритный Джованни Фьоре. ЦСКА — серьёзный противник, который последний месяц играет в режиме плей-офф. Они не пускают в свою зону, против них играть непросто. Для этого мы заявили Джованни на игру», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 43 матча, набрал 59 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.
