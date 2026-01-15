Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: ЦСКА — серьёзный противник, который последний месяц играет в режиме плей-офф

Ги Буше: ЦСКА — серьёзный противник, который последний месяц играет в режиме плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об изменениях в составе в преддверии встречи с ЦСКА в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)    

«С Мартыновым всё в порядке, но сегодня нам понадобятся семь защитников и более габаритный Джованни Фьоре. ЦСКА — серьёзный противник, который последний месяц играет в режиме плей-офф. Они не пускают в свою зону, против них играть непросто. Для этого мы заявили Джованни на игру», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 43 матча, набрал 59 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
Эксклюзив
«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android