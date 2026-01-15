Скидки
«Важно было «поставить» голову на место». Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Амуром»

«Важно было «поставить» голову на место». Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победном матче с «Амуром» (5:3) в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Сафонов, Марченко) – 01:11 (5x5)     1:1 Филатьев (Гиздатуллин, Евсеев) – 18:51 (5x5)     1:2 Терехов (Миллер) – 37:06 (5x5)     1:3 Миллер – 39:05 (5x5)     2:3 Дыбленко – 45:21 (5x5)     3:3 Рыков (Бродхёрст, Гальченюк) – 47:33 (5x4)     3:4 Барабанов (Сафонов, Лучевников) – 51:51 (5x5)     3:5 Карпухин (Фальковский, Барабанов) – 57:57 (5x4)    

«Учитывали наше состояние, тем более что предыдущий матч у нас был позавчера вечером, а сегодня утром мы уже играли в Хабаровске. Поэтому важно было «поставить» голову на место и прийти в себя по движению. Понимали, что соперник попытается этим воспользоваться, поэтому ребят попросили сыграть рационально. Где нужно было включить скорость, мы включали, создавали неплохие моменты. Проявили характер, самоотверженность, те ошибки, которые были в обороне, подчистил Тимур [Билялов]», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

