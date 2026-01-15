«Важно было «поставить» голову на место». Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победном матче с «Амуром» (5:3) в Хабаровске.

«Учитывали наше состояние, тем более что предыдущий матч у нас был позавчера вечером, а сегодня утром мы уже играли в Хабаровске. Поэтому важно было «поставить» голову на место и прийти в себя по движению. Понимали, что соперник попытается этим воспользоваться, поэтому ребят попросили сыграть рационально. Где нужно было включить скорость, мы включали, создавали неплохие моменты. Проявили характер, самоотверженность, те ошибки, которые были в обороне, подчистил Тимур [Билялов]», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.