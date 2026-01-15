Скидки
Главный тренер «Амура» высказался о поражении от «Ак Барса», которое стало пятым кряду

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Сафонов, Марченко) – 01:11 (5x5)     1:1 Филатьев (Гиздатуллин, Евсеев) – 18:51 (5x5)     1:2 Терехов (Миллер) – 37:06 (5x5)     1:3 Миллер – 39:05 (5x5)     2:3 Дыбленко – 45:21 (5x5)     3:3 Рыков (Бродхёрст, Гальченюк) – 47:33 (5x4)     3:4 Барабанов (Сафонов, Лучевников) – 51:51 (5x5)     3:5 Карпухин (Фальковский, Барабанов) – 57:57 (5x4)    

«Неплохо играли до третьего забитого нами гола, после него как-то отошли от игры, позволили сопернику перевести игру в нашу зону. Отсюда такие нелепые ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Почему не взяли запрос при четвёртом голе? Нам с лавки было не очень видно, команды от видеотренеров не услышали. Там не то чтобы 50 на 50, но не было видно, был контакт или нет. Поэтому решили не брать», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.

