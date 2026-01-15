Главный тренер «Амура» высказался о поражении от «Ак Барса», которое стало пятым кряду

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5).

«Неплохо играли до третьего забитого нами гола, после него как-то отошли от игры, позволили сопернику перевести игру в нашу зону. Отсюда такие нелепые ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Почему не взяли запрос при четвёртом голе? Нам с лавки было не очень видно, команды от видеотренеров не услышали. Там не то чтобы 50 на 50, но не было видно, был контакт или нет. Поэтому решили не брать», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.