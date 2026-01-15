Главный тренер «Амура» высказался о поражении от «Ак Барса», которое стало пятым кряду
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Сафонов, Марченко) – 01:11 (5x5) 1:1 Филатьев (Гиздатуллин, Евсеев) – 18:51 (5x5) 1:2 Терехов (Миллер) – 37:06 (5x5) 1:3 Миллер – 39:05 (5x5) 2:3 Дыбленко – 45:21 (5x5) 3:3 Рыков (Бродхёрст, Гальченюк) – 47:33 (5x4) 3:4 Барабанов (Сафонов, Лучевников) – 51:51 (5x5) 3:5 Карпухин (Фальковский, Барабанов) – 57:57 (5x4)
«Неплохо играли до третьего забитого нами гола, после него как-то отошли от игры, позволили сопернику перевести игру в нашу зону. Отсюда такие нелепые ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Почему не взяли запрос при четвёртом голе? Нам с лавки было не очень видно, команды от видеотренеров не услышали. Там не то чтобы 50 на 50, но не было видно, был контакт или нет. Поэтому решили не брать», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.
«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.
Комментарии
- 15 января 2026
-
17:14
-
16:58
-
16:40
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
09:50
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
08:55
-
08:43
-
08:30
-
08:20
-
07:43