Фетисов: большинство шайб Гретцки забросил в начале карьеры, Овечкин же забивает стабильно

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о стабильности результативной игры у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«У Гретцки сейчас в сумме 1016 голов. Но он закончил раньше Саши (в 38 лет), и у него не было таких стабильных показателей в последние годы карьеры. Ведь большинство своих шайб Уэйн забросил в её начале. А Саша забивает стабильно. И забрасывает более 30 шайб в последние годы из сезона в сезон, это неимоверное достижение. Это даже сложно себе представить.

Я общаюсь с людьми, которые знают толк во всём, что касается хоккея, и мы не понимаем, как это вообще возможно. Просто радуемся за Сашу, хочется, чтобы он получал удовольствие от всего, что делает на льду. И я думаю, что чем сейчас ближе будет рекорд Гретцки, тем больше будет ажиотаж вокруг этого», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».