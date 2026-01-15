Савиков назвал команды, которые для СКА более принципиальные соперники, чем «Шанхай»

Защитник хоккейного клуба СКА Егор Савиков рассказал о принципиальных соперниках для санкт-петербургского клуба.

«Я бы не сказал, что «Шанхай» для меня какой-то особенный соперник, но приятно, что удалось забросить им две игры подряд. Для СКА всё же «Спартак» и ЦСКА более принципиальные соперники, чем «Шанхай», поэтому я бы не назвал это дерби. Но в Петербурге с ними приятно играть, потому атмосфера как на домашней арене», — приводит слова Савикова Metaratings.

СКА в текущем сезоне одержал четыре победы над «Шанхайскими Драконами», уступив лишь однажды. СКА в следующем матче встретится с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.