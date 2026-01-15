Скидки
«Рейнджерс» после травмы Шестёркина проиграли пять матчей подряд, пропустив 30 шайб

«Нью-Йорк Рейнджерс» после травмы российского голкипера Игоря Шестёркина проиграл пять матчей подряд, пропустив 30 шайб. Команда в данных встречах пропускала в среднем по 6,25 шайбы. Американский вратарь «синерубашечников» Джонатан Куик был заменён дважды по ходу проигранных матчей.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Востока.

6 января «Рейнджерс» внесли Шестёркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

Также «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 17-е поражение в 22 домашних встречах регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. В ночь с 14 на 15 января мск ньюйоркцы уступили на своём льду «Оттаве Сенаторз» со счётом 4:8.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 8
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Козенс, Ткачук) – 02:18 (pp)     0:2 Дженсен (Грейг, Козенс) – 04:53     0:3 Ткачук (Грейг, Дженсен) – 15:01     0:4 Козенс (Грейг, Ткачук) – 19:54     0:5 Сандерсон (Зуб, Казинс) – 25:57     0:6 Шабо (Казинс, Перрон) – 32:23     1:6 Перро (Миллер, Зибанеджад) – 38:55     2:6 Перро (Зибанеджад, Миллер) – 45:26     2:7 Перрон – 48:20     3:7 Лаба (Лафреньер, Морроу) – 50:44 (pp)     4:7 Лафреньер (Панарин, Суси) – 55:58     4:8 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 59:11    
Конца позору не видать. «Рейнджерс» устроились на дне после очередного погрома
Конца позору не видать. «Рейнджерс» устроились на дне после очередного погрома
