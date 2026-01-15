«Рейнджерс» после травмы Шестёркина проиграли пять матчей подряд, пропустив 30 шайб

«Нью-Йорк Рейнджерс» после травмы российского голкипера Игоря Шестёркина проиграл пять матчей подряд, пропустив 30 шайб. Команда в данных встречах пропускала в среднем по 6,25 шайбы. Американский вратарь «синерубашечников» Джонатан Куик был заменён дважды по ходу проигранных матчей.
«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Востока.
6 января «Рейнджерс» внесли Шестёркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.
Также «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 17-е поражение в 22 домашних встречах регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. В ночь с 14 на 15 января мск ньюйоркцы уступили на своём льду «Оттаве Сенаторз» со счётом 4:8.
- 15 января 2026
-
18:52
-
18:24
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:40
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
09:50
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:15