«Рейнджерс» после травмы Шестёркина проиграли пять матчей подряд, пропустив 30 шайб

«Нью-Йорк Рейнджерс» после травмы российского голкипера Игоря Шестёркина проиграл пять матчей подряд, пропустив 30 шайб. Команда в данных встречах пропускала в среднем по 6,25 шайбы. Американский вратарь «синерубашечников» Джонатан Куик был заменён дважды по ходу проигранных матчей.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Востока.

6 января «Рейнджерс» внесли Шестёркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

Также «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 17-е поражение в 22 домашних встречах регулярного сезона-2025/2026 НХЛ. В ночь с 14 на 15 января мск ньюйоркцы уступили на своём льду «Оттаве Сенаторз» со счётом 4:8.