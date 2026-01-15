Натан Маккиннон повторил достижение Марио Лемье 30-летней давности

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) отдал три результативные передачи.

Как сообщает журналист Грег Харви на своей странице в социальной сети Х, Маккиннон из 45 встреч нынешнего сезона в 26 набирал как минимум два очка. Последним игроком Национальной хоккейной лиги с подобным достижением за 45 матчей был Марио Лемье в сезоне-1995/1996.

Всего в нынешнем регулярном сезоне НХЛ 30-летний канадский форвард забросил 36 шайб и отдал 45 результативных передач. Маккиннон с 81 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Коннору Макдэвиду (82).