Натан Маккиннон повторил достижение Марио Лемье 30-летней давности

Натан Маккиннон повторил достижение Марио Лемье 30-летней давности
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) отдал три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Коуэн – 11:15     1:1 Макар (Нечас, Маккиннон) – 16:12     2:1 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 17:53 (pp)     2:2 Макманн – 22:12     2:3 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 50:24     3:3 Нечас (Маккиннон) – 52:55     3:4 Нюландер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 63:59    

Как сообщает журналист Грег Харви на своей странице в социальной сети Х, Маккиннон из 45 встреч нынешнего сезона в 26 набирал как минимум два очка. Последним игроком Национальной хоккейной лиги с подобным достижением за 45 матчей был Марио Лемье в сезоне-1995/1996.

Всего в нынешнем регулярном сезоне НХЛ 30-летний канадский форвард забросил 36 шайб и отдал 45 результативных передач. Маккиннон с 81 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Коннору Макдэвиду (82).

