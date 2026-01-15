Натан Маккиннон повторил достижение Марио Лемье 30-летней давности
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) отдал три результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Коуэн – 11:15 1:1 Макар (Нечас, Маккиннон) – 16:12 2:1 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 17:53 (pp) 2:2 Макманн – 22:12 2:3 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 50:24 3:3 Нечас (Маккиннон) – 52:55 3:4 Нюландер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 63:59
Как сообщает журналист Грег Харви на своей странице в социальной сети Х, Маккиннон из 45 встреч нынешнего сезона в 26 набирал как минимум два очка. Последним игроком Национальной хоккейной лиги с подобным достижением за 45 матчей был Марио Лемье в сезоне-1995/1996.
Всего в нынешнем регулярном сезоне НХЛ 30-летний канадский форвард забросил 36 шайб и отдал 45 результативных передач. Маккиннон с 81 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Коннору Макдэвиду (82).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
18:52
-
18:24
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:40
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
09:50
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:15