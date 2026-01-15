«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 16 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу с разгромным счётом 7:1 одержал «Вашингтон».

«Вашингтон» провёл 47 встреч, в которых набрал 54 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 49 очками после 45 матчей находится на восьмой строчке на Западе.