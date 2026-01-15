Скидки
Форвард Матвей Заседа рассказал о своём переходе в «Нефтехимик»

Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Заседа высказался о своём переходе из хабаровского «Амура» в стан нижнекамцев.

— Матвей, когда тебе стало известно, что готовится обмен и ты в результате окажешься в «Нефтехимике»?
— Об этом стало известно конкретно дня три назад, наверное. Где-то так. С утра сказали — и всё. Мы как раз на выезде были. Полетел в Хабаровск, собрал вещи, подписал все документы. Из Хабаровска через Москву в Казань. На тот момент мы были в Челябинске. Вот я и присоединился к команде.

— Как ты воспринял этот обмен?
— Я рад вернуться к Игорю Владимировичу [Гришину], Максиму Александровичу [Кривоножкину]. Практически весь почти тренерский штаб-то я знаю. Мы вместе брали чемпионство в ВХЛ. Играли с Игорем Владимировичем в «Спартаке», и со многими ребятами знаком. Знаком мне город, мы совсем недавно играли в Нижнекамске. Я думаю, своими голами тогда запомнился местным болельщикам. Рад оказаться здесь, рад ощутить себя в «стае»!

— Сегодня прошла первая тренировка. Какие у тебя впечатления?
— Прекрасно всё прошло. Упражнения знакомые, не так давно всё это делал, когда работал у Игоря Владимировича. Пару лет назад это было. Всё знакомо, всё на позитиве. Сразу понял: в «Нефтехимике» приятный коллектив, приятный персонал. Со всеми познакомился и наконец-то вышел на лёд. Два дня не катался, соскучился уже по льду, — цитирует Заседу пресс-служба «Нефтехимика».

26-летний Заседа сыграл 28 матчей в нынешнем сезоне, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач.

Комментарии
