Андрей Назаров высказался о турнирных ситуациях в Западной и Восточной конференциях КХЛ

Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о турнирных ситуациях в Западной и Восточной конференциях КХЛ.

«В КХЛ целая серия интересных матчей, а конкуренция в лиге возросла по максимуму. Конечно, в Восточной конференции есть явный лидер, зато в Западной за первые четыре места и право начать плей-офф дома идёт настоящая борьба. Думаю, что всё решится в самой концовке. Кроме того, на 25 января в КХЛ запланирован трансферный дедлайн, поэтому многое будет зависеть от того, как команды усилят свои составы.

В мире сейчас много громких событий и инфоповодов, но радует, что много людей обсуждают спортивные новости и, в частности, события в КХЛ. Это в очередной раз доказывает, что лига развивается, идёт вперёд семимильными шагами и является лучшей и самой популярной в Европе. Поэтому здесь собрано так много как российских, так и иностранных хоккеистов», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

