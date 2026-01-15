«Авангард» одолел дома ЦСКА, прервав победную серию армейцев

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Дамир Шарипзянов открыл счёт во встрече. На пятой минуте Прохор Полтапов восстановил равенство в счёте. На 49-й секунде третьей двадцатиминутки Вячеслав Войнов вновь вывел омский клуб вперёд.

После данного поражения ЦСКА прервал свою трёхматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Авангард» сразится в гостях с челябинским «Трактором» 18 января. ЦСКА в этот же день встретится с «Барысом» в Астане.