Авангард — ЦСКА, результат матча 15 января 2026 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

«Авангард» одолел дома ЦСКА, прервав победную серию армейцев
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Дамир Шарипзянов открыл счёт во встрече. На пятой минуте Прохор Полтапов восстановил равенство в счёте. На 49-й секунде третьей двадцатиминутки Вячеслав Войнов вновь вывел омский клуб вперёд.

После данного поражения ЦСКА прервал свою трёхматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Авангард» сразится в гостях с челябинским «Трактором» 18 января. ЦСКА в этот же день встретится с «Барысом» в Астане.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
